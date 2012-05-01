Бригинець: скорочувати штат КМДА почали з геть не тих

Це призведе до знищення напрацьованої і налагодженої системи методичного забезпечення роботи спеціалізованих мистецьких навчальних закладів м. Києва, вважають у прес-службі голови комісії Київради з питань культури та туризму Олександра Бригинця.

Зазначається, що президія Ради директорів початкових спеціалізованих мистецьких навчальних закладів (шкіл естетичного виховання) м. Києва звернулась до О.Бригинця з проханням не допустити скорочення Методичного кабінету.

«Зараз київська влада постійно говорить про скорочення. Ідея скорочення чиновників сама по собі хороша, але як ми бачимо під виглядом їх скорочення, скорочують людей, які працюють на освіту, культуру, збереження пам’яток. Я неодноразово говорив про явну недостачу інспекторів по збереженню пам’яток культурної спадщини. Сьогодні виникла загроза закриття Методичного кабінету навчальних закладів», - розповів О.Бригинець.

Депутат повідомив, що КМДА пропонує скоротити Методичний кабінет нібито через те, що він дублює функції відповідного відділу ГУ культури. Хоча сьогодні в ГУ культури у зазначеному відділі працює дві людини: начальники відділу кадрів навчальних закладів та організаційної роботи і жодного працівника, який би опікувався роботою мистецьких навчальних закладів столиці. Тому не зрозуміло, функції якого відділу дублює Методичний кабінет.

«Нехай О.Попов скорочує свій апарат чиновників, які їздять на службових машинах за бюджетні кошти, а фахівців, які працюють на збереження і розвиток Києва, скорочувати не потрібно. Тому я направив депутатський запит до голови КМДА з проханням не скорочувати Методичний кабінет ГУ культури», - зазначив О.Бригинець.

Депутат розповів, що Методичний кабінет навчальних закладів Головного управління культури вже 35 років здійснює роботу з надання організаційної та методичної допомоги мистецьким навчальним закладам м. Києва.

Прес-служба нагадує, що депутати Київради на пленарному засіданні затвердили загальну чисельність працівників Київської міської державної адміністрації. Передбачається скорочення співробітників відомства на 10%, з 2020 до 1818 осіб.