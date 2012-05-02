Суркіс просить припинити спекуляції навколо Євро-2012

Про це йдеться в оприлюдненому на сайті ФФУ коментарі Г.Суркіса щодо підсумків чергового засідання керівної групи Євро-2012, яке пройшло за 39 днів до початку матчу-відкриття чемпіонату Європи.

«Засідання Наглядової ради УЄФА, яке відбулося в Ньоні 30 квітня, пройшло у діловій та конструктивній обстановці. Керівництво Європейського футбольного союзу висловило задоволення загальним ходом підготовки до турніру в Україні та Польщі. Під час обговорення поточних питань було підкреслено, що приймаюча сторона в цілому виконала взяті на себе зобов’язання щодо будівництва та реконструкції головних об’єктів інфраструктури, які дадуть змогу провести чемпіонат Європи на належному рівні», - повідомив Г.Суркіс.

За його словами, президент УЄФА Мішель Платіні особисто подякував представникам урядів обох держав за оперативне вирішення нагальних матеріально-технічних та фінансових проблем, котрі виникали у рамках підготовки до Євро-2012.

«Президент УЄФА вкотре заявив − він упевнений в тому, що футбольне свято в Україні та Польщі буде цікавим, привабливим та успішним. Адже організаторам грандіозного спортивного заходу залишається доробити лише незначні дрібниці», - сказав президент ФФУ.

Г.Суркіс підкреслив, що «такою була і є на сьогоднішній день офіційна позиція УЄФА стосовно результатів кількарічної наполегливої роботи країн-господарок турніру. Жодних інших інтерпретацій з цього приводу у коридорах штаб-квартири УЄФА ані українська, ані польська делегація не почули».

Президент ФФУ наполягає на припиненні будь-яких спекуляцій навколо теми Євро-2012. «Це стосується, у тому числі, і розповсюдження пліток про нібито заяву президента Іспанської федерації футболу пана Вільяра, який буцімто звернувся до УЄФА з пропозицією перенести турнір до Іспанії. Я розмовляв з колегою по телефону. Він сказав, що це нісенітниця, і що ніяких коментарів щодо цього він нікому не давав», - наголосив Г.Суркіс.