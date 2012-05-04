Азаров закликав Туреччину ліквідувати проблеми на митниці

Як передає кореспондент УНІАН, про це М.Азаров сказав під час зустрічі з віце-прем'єр-міністром Туреччини Алі Бабаджаном.

«Наші компанії скаржаться на невиправдано жорсткі бюрократичні процедури, до яких вдаються турецькі митні органи», - сказав він.

Прем'єр запропонував забезпечити неможливість виникнення таких проблем у підготовлюваній угоді про вільну торгівлю між Україною і Туреччиною.

«У рамках підготовки угоди про вільну торгівлю ми маємо відпрацювати схеми чіткого оперативного реагування на такі ситуації», - сказав він.

М.Азаров зазначив, що в червні відбудеться візит до Туреччини глави української митної служби Ігоря Калетніка, в ході якого можна буде домовитися про ліквідацію існуючих проблем.

«Я думаю, що в рамках цього візиту можна буде багато питань зняти. Я впевнений, що ми з вами можемо вжити заходи, щоб таких випадків у нашій практиці не було», - сказав він.

М.Азаров також висловив сподівання, що товарооборот між Україною і Туреччиною може зрости до 20 млрд дол. «У кращі роки товарооборот між нашими країнами досягав 8 млрд. Зараз він трохи зменшився. Але наш Президент і ваш прем'єр-міністр поставили завдання довести наш товарооборот до 20 млрд доларів. Я думаю, що це цілком реальна цифра», - сказав прем'єр-міністр.