Львівська облрада про 9 травня, Сталіна та проросійських екстремістів

Про це йдеться у заяві облради, прийнятій сьогодні на позачерговій сесії, повідомили УНІАН у прес-службі Львівської обласної організації ВО «Свобода».

За словами депутатів облради, «згадуючи Другу світову війну, поминаючи її жертви, вшановуючи учасників, ми повинні рішуче засудити провокаторів і спекулянтів від історії, тих, хто влаштовує ганебні шабаші на могилах жертв війни, возвеличуючи більшовизм і Сталіна».

«Україна, яка зазнала чи не найбільших втрат у цій війні, ніколи не погодиться на героїзацію кривавих диктаторів, ніколи не сприйме повернення тоталітарних символів», - наголошується в заяві.

На жаль, зазначають депутати, такі спроби не поодинокі. «Починаючи з 2009 року, проросійські сили намагаються влаштовувати у Львові провокаційні вилазки, спеціально приурочуючи їх до дат, пов’язаних із Другою світовою війною», - йдеться у зверненні.

«9 травня 2011 року, за фактичного сприяння правоохоронних органів, до Львова під охороною були привезені проросійські екстремісти з південних регіонів, які вчинили брудну провокацію з використанням окупаційної символіки часів існування Радянського Союзу, спровокували порушення конституційних прав громадян України, брутально принизили місцеву громаду, свавільно знехтували рішенням органів місцевого самоврядування та судовим рішенням, ухваленим іменем України», - заявили депутати облради.

«Сьогодні, через рік після тих ганебних подій, проросійські екстремістські сили знову декларують наміри вчиняти провокації та збурювати громаду. Подібні заяви не можуть не викликати стурбованості, оскільки високопосадовці МВС, які стали фактичними співорганізаторами провокацій у 2011 році, продовжують перебувати на своїх посадах», - йдеться у зверненні.

«Вшановуючи пам′ять усіх, хто поліг у смертельних битвах на полях Другої світової, тих, хто повернувся живим із пекла війни, тих, чиє життя забрали або покалічили тоталітарні режими, Україна має так будувати свою внутрішню та зовнішню політику, щоби не дати новому імперіалізму та тоталітаризму жодного шансу», - наголосили депутати Львівської облради.