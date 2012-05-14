Долар може обвалитися до 6-7 гривень

Вперше за довгий час Національний банк стабільно поповнює свої валютні резерви, пишуть «Известия в Украине».

Золотовалютні резерви Національного банку України в квітні зросли на $ 600 млн і досягли майже $ 32 млрд. У той же час НБУ менше продавав валюти, а більше купував - за квітень він поповнив резерви на $ 304 млн. Особливу увагу в Нацбанку звертають на те, що українці перестали скуповувати долари в очікуванні неминучого знецінення гривні. Чисте скуповування валюти населенням склало лише $ 209 млн - це найнижчий показник за останні два роки. Пік валютного ажіотажу припав на вересень минулого року. Тоді населення тільки за один місяць скупило більше $ 2 млрд, а загалом за 2011 рік з фінансової системи країни перекочувало під матраци українців майже $ 13,4 млрд. Економічні експерти всерйоз визнавали, що таке скуповування валюти населенням може не тільки розорити резерви НБУ, але й підірвати стабільність національної валюти.

Директор департаменту економічного аналізу та прогнозування Нацбанку Олександр Петрик вважає, що дефіциту валюти у нас не буде: «Зокрема, ціни на нафту знизилися в порівнянні з піками в березні на 5-7%. У той же час ціни на сталь (нагадаємо, це один з ключових експортних товарів країни) помірно зростають, і це зростання з початку року склало 5,4% ". Економічне зростання в єврозоні та Росії, на думку Петрика, буде не тільки сприяти збільшенню експорту, але і надходженню валюти.

Крім того, експерти радять не забувати ще про два важливих чинники. По-перше, майбутні парламентські вибори. На агітаційну кампанію партії і кандидати-мажоритарники повернуть в країну з-за кордону, за найскромнішими підрахунками, $ 1,8-2,5 млрд. По-друге, очікується значний потік туристів на час проведення єврочемпіонату з футболу. За різними оцінками, в країну прийде близько півтора мільярда доларів.

Володимир Лановий, екс-міністр економіки, президент Центру ринкових реформ вважає, що такий вал іноземних грошей може призвести навіть до зниження курсу долара. «Якщо за місяць буде приплив, скажімо, в один мільярд доларів готівкової іноземної валюти, яку привезуть туристи і команди, вони створять надлишок пропозиції долара на внутрішньому ринку, і він знеціниться. Долар може піти до позначки 6-7 гривень », - прогнозує експерт.

У свою чергу Олег Іванець, аналітик інвесткомпанії «АРТ Капітал», вважає, що валютний ринок не відчує якихось радикальних перекосів, а до кінця року ситуація може і погіршитися. «Курс долара втримається на рівні 8 грн, - впевнений експерт.- Але незважаючи на стабільну ситуацію на даний момент, в третьому і четвертому кварталах ми прогнозуємо істотне зниження резервів НБУ, особливо якщо Україна не відновить програму підтримки МВФ. Крім того, очікується зростання імпорту на 3%, що призведе до падіння резервів до критичної позначки (три місяці фінансування імпорту) вже в четвертому кварталі цього року». Таким чином, дефіцит валюти знову може створити ризики для стабільності гривні.

Подібні очікування експертів підтверджують і в самому Нацбанку. В аналітичній записці про стан резервів і прогнози їх зростання допускають, що в наступному році їх обсяг може знизитися до півтора місяців фінансування імпорту - це без підживлення кредитами Міжнародного валютного фонду. Якщо ж гроші Фонд дасть, стан резервів буде менш плачевним, і вони збережуться приблизно на нинішньому рівні, що дозволить і далі підтримувати стабільний курс національної валюти.