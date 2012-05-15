Клименко попереджає недобросовісних платників податків, щоб чекали «гостей»

Згідно з повідомленням прес-служби відомства, переданим УНІАН, до план-графіку включені лише ті суб`єкти господарювання, які мають певні податкові ризики.

«Зайве втручання в роботу бізнесу не потрібне ні нам, ні самим підприємцям. Тому з так званим податковим візитом ми приходимо лише до сумнівних платників, які використовують незаконні схеми у своїй роботі», - відзначив голова ДПСУ Олександр Клименко.

Всього в поточному році ДПСУ перевірить не більш як 8 тис. підприємств (у 2010 році було перевірено 23 тис. підприємств).

Крім того, зменшується кількість планових перевірок суб`єктів малого бізнесу. Так, в I кварталі 2012 року було проведено 1838 таких перевірок. Це майже в два рази менше, порівняно з аналогічним періодом у минулому (3352 перевірок у першому кварталі 2011 року).

При цьому на сьогодні діє мораторій на фактичні перевірки представників малого бізнесу.