У Сімферополі 12-річний хлопчик «замінував» ліцей
01:47, 20 травня 2012Суспільство
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У Сімферополі 12-річний хлопчик, бажаючи пожартувати, зробив неправдиве повідомлення про мінування навчально-виховного комплексу "Технічний ліцей", який орендує приміщення в будівлі Сімферопольського автотранспортного технікуму.
Про це УНІАН повідомили в прес-службі Головного управління МВС України в Криму.
Інцидент стався 18 травня.
Правоохоронці евакуювали 30 осіб.
Співробітники міліції, оглянувши будівлю і прилеглу до неї територію, не знайшли вибухівки.
"Неправдиве повідомлення про вибух зробив 12-річний підліток, який відвідує спортивну секцію, розташовану в будівлі технікуму. Хлопчик пояснив свої дії бажанням пожартувати", - йдеться в прес-релізі.
Міліція вирішує питання про притягання до адміністративної відповідальності батьків "жартівника".
Крім того, ГУ МВС у Криму має намір подати позов про відшкодування витрат, пов'язаних з виїздом слідчо-оперативної групи на місце виклику. Сума збитків уточнюється.
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