Згоріли вантажівка і фура, яка перевозила 5 автомобілів «Міцубісі» (фото)

Як повідомили УНІАН у Головному управлінні МНС в області, ймовірно, причиною пожежі стала дорожньо-транспортна пригода, оскільки вантажний автомобіль MAN, завантажений тирсоплитою, врізався у фуру.

Пожежу майже всю ніч і ранок ліквідовували два спецавтомобілі МНС.

Фахівці з’ясовують, підпал чи ДТП за участю двох автомобілів стали причиною пожежі.