Згоріли вантажівка і фура, яка перевозила 5 автомобілів «Міцубісі» (фото)
11:08, 24 травня 2012Суспільство
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Сьогодні вночі на трасі Київ - Чоп поблизу с. Забара Корецького району Рівненської області згорів вантажний автомобіль «Вольво» із причепом, який перевозив п’ять легкових автомобілів «Міцубісі Паджеро», а також вантажівка з тирсоплитою.
У фуру врізалася вантажівка. Фото ОГО
Як повідомили УНІАН у Головному управлінні МНС в області, ймовірно, причиною пожежі стала дорожньо-транспортна пригода, оскільки вантажний автомобіль MAN, завантажений тирсоплитою, врізався у фуру.
Пожежу майже всю ніч і ранок ліквідовували два спецавтомобілі МНС.
Фахівці з’ясовують, підпал чи ДТП за участю двох автомобілів стали причиною пожежі.
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