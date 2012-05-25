Україна могла б стати європейським Китаєм

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив у Відні на конференції “Східне партнерство для зростання”, організованій Європейським інвестиційним банком (ЄІБ).

“Україна може бути європейським Китаєм”, - сказав він, зазначивши, що країна має значні запаси мінеральних ресурсів, серйозні людські ресурси, особливо молодь, а також значний потенціал у розвитку сільського господарства.

Разом з тим М.Еггер зазначив, що за останні 20 років Україна так і не стала нормальним ринком.

“Потрібні структурні реформи для того, щоб мати фінансування. Тому що банки не підуть туди, де ситуація не чітка, тому уряду треба ще багато чого зробити”, - сказав він.

При цьому М.Еггер для прикладу порівняв Україну з Румунією. За його словами, у Румунії, яка за територією трохи більша, ніж третина України, за населенням – вдвічі менша, ВВП на душу населення у півтора рази вищий, ніж в Україні.