Мер Ровеньків попросив Азарова «вжити заходів» щодо книги Жадана «Ефіопія»

Ця книга, яка у квітні 2012 року в школи надійшла від Міносвіти, за словами мера, практично в кожному вірші містить ненормативну лексику.

Книга побачила світ за замовленням Держкомітету телебачення і радіомовлення України за програмою «Українська книга». Після прочитання «Ефіопії» міський голова Олександр Єсенков звернувся до Азарова та керівників області з проханням «вжити заходів за надходженням художньої літератури в навчальні заклади міста по лінії Міністерства освіти і науки, молоді та спорту».

Спочатку надійшла відповідь із Києва, а потім і з Луганська. В обласному управлінні освіти і науки дали зрозуміти, що теж книгу прочитали і погодилися - дітям вона протипоказана.

«Лист із Києва просто вразив своїм бюрократизмом. Кабмін, отримавши лист від Олександра Єсенкова, розписав його на Міннауки, а те, в свою чергу,передоручило написати відповідь в.о. директора інституту інноваційних технологій і змісту освіти М. Серебрянському. Цей пан зазначив, що книга Жадана не проходила експертизу в Міністерстві науки, а опублікована на замовлення іншого відомства. Ощасливив чиновник тим, що він «подiляє думку стосовно вiдбору книг для використання у навчально-виховному процесi та щиро дякує за небайдуже ставлення до морального здоров’я пiдростаючого поколiння», - повідомляє сайт Вперед-Ровеньки.

Сергій Жадан згоден із такою реакцією мера Ровеньок.

«Мені цікаво, що саме має на увазі мер Єсенков, коли просить «вжити заходів». Знищити наклад? Чи викинути книги на вулицю? Насправді, якщо говорити чесно, я з мером цілком згоден - програма «Українська книга» мала б наповнюватись більш відповідально. Принаймні, упорядники могли б з´ясовувати в «живих» авторів - чи не проти вони опинитись на полицях бібліотек. Я особисто завжди був проти своєї присутності в шкільній програмі чи шкільних читальних залах. Тож усі претензії до видавництва, яке ці книги лобіює й проштовхує до цієї програми, не питаючись думки авторів. Мені особисто це категорично не подобається - фактично видавець ставить своїх авторів у дуже незручне становище, підставляючи їх під партійну критику таких ось мерів та директорів шкіл, котрі ніколи не втратять нагоди поборотись за суспільну мораль за чужий рахунок. Ось тільки я тут до чого?», - заявив письменник у коментарі для порталу «Буквоїд».