Найбільшим плюсом Євро українці вважають нові стадіони (опитування)

Як повідомляють «Подробиці», про це свідчать результати опитування Київського міжнародного інституту соціології.

На питання, які основні позитивні результати проведення Євро-2012, 28,6% опитаних назвали найбільшим позитивом підвищення престижу України, 21,4% - покращення якості автомобільних доріг, 17,6% - рекламу України в світі, по 14,7% - будівництво нових аеропортів і поява швидкісних поїздів, а також підвищення інтересу до футболу, 13,2% - розвиток туристичних послуг, 10,5% - створення нових робочих місць, 8,6% - покращення відносин між Україною і Європою, 6,2% - покращення економічної ситуації в Україні. 6,9% опитаних не обрали жодного із запропонованих варіантів. 1,8% - важко відповісти.

Дослідження проводилося 21 квітня - 2 травня, в його рамках соціологи опитали 1 тис. 636 українців, які проживають у всіх регіонах. Статистична похибка не перевищує 2,5%.

Як відомо, матчі Євро-2012 мають відбутися в українських містах Києві, Львові, Донецьку і Харкові та польських Варшаві, Вроцлаві, Гданську і Познані з 8 червня по 1 липня.