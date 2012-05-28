Погода на завтра
13:54, 28 травня 2012Суспільство
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Завтра у Карпатському регіоні та південній частині України очікуються короткочасні дощі, грози, місцями сильні зливи, в окремих районах град.
|На півдні йтимуть дощі, подекуди з градом
На решті території вночі без опадів, вдень місцями короткочасні дощі, грози, повідомили УНІАН в Укргідрометцентрі.
Вітер змінних напрямків, 3-10 м/с, під час гроз місцями шквали 15-20 м/с.
Температура вночі 9-14°, вдень 19-24°; в Карпатах вночі 2-7° тепла, вдень 8-13°.
У Київській області у вівторок вночі без опадів, вдень місцями очікуються короткочасні дощі, грози. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с, під час грози поривчастий. Температура вночі 9-14°, вдень 19-24°. У Києві температура вночі 11-13°, вдень 22-24°.
Сьогодні температура води у Чорному морі 15-20°, на узбережжі Ялти 12°, Феодосії 14°, в Азовському морі 18-21°, у Дніпрі біля Києва 20°.
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