У Запоріжжі евакуювали 600 чиновників ОДА

Як повідомив УНІАН перший заступник голови Запорізької ОДА Віктор Ємельяненко, повідомлення про те, що в будівлі закладено вибухівку, надійшло сьогодні о 14.07 на номер “101” від людини, яка не побажала назватися.

Вже на 14.10, за словами заступника губернатора, всіх працівників ОДА евакуювали.

На місце у терміновому порядку виїхали співробітники міліції, СБУ, вибухотехніки, а також кінологи з собаками.

На даний момент перевірка будівлі ОДА, а також автостоянок біля неї і клумби триває. Територія оточена співробітниками правоохоронних органів, які поки будь-якої інформації про виявлення вибухонебезпечних речовин або про їх відсутність не надають, посилаючись на те, що ще не все перевірено.

За фактом того, що сталося, за словами В.Ємельяненка, порушено кримінальну справу і ведеться розшук зловмисника.