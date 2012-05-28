У Криму затриманий намагався задушити міліціонера
19:43, 28 травня 2012Суспільство
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Інцидент стався в Кіровському районі півострова.
У Криму в райвідділі міліції затриманий намагався задушити працівника МВС.
Порушено кримінальну справу, повідомляє прес-служба прокуратури Криму.
Інцидент стався в Кіровському районі півострова. "Доставлений за фактом хуліганства обвинувачуваний накинувся на працівника органу внутрішніх справ і мало не позбавив його життя", - йдеться в прес-релізі. Міліціонера врятували колеги.
Дії агресивного чоловіка кваліфіковані за ст. 348 Кримінального кодексу України (замах на життя працівника правоохоронного органу).
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