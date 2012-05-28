Ківалов: якщо треба, зробимо аналізи не тільки в Одесі, а й у Києві

Про це йдеться в переданій агентству УНІАН заяві С.Ківалова.

Він підкреслює, що винні мають бути покарані - «аж до порушення кримінальних справ».

На думку С.Ківалова, «керівництво ресторану маємо особисто контролювати якість продуктів. У закладі, де наші студенти відзначали свій випускний, до цього питання поставилися неналежно, поставивши під загрозу життя і здоров'я людей. Я заявляю, що ми цю справу просто так не залишимо. Адміністрація університету вже провела внутрішнє розслідування. У нас є підозри, якими саме продуктами отруїлися наші студенти», - зазначається в заяві.

Тим часом, відзначає С.Ківалов, «є інформація, що керівництво ресторану намагається домовитися, залагодити інцидент з санепідемстанцією Київського району. З усією відповідальністю заявляю, що я і керівництво університету не допустимо цього».

«Якщо треба, зробимо аналізи не тільки в Одесі, а й у Києві і з'ясуємо, чим насправді отруїлися наші діти», - заявляє С.Ківалов.

Як повідомляв УНІАН, 19 випускників факультету адвокатури, які відзначали закінчення навчання в ресторані, госпіталізовані з діагнозом «гастроентероколіт».