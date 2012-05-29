У київських дитсадках запровадять систему Монтессорі

Пріоритетом дошкільної освіти найближчими роками стане інноваційний підхід до навчально-виховного процесу, орієнтація на авторські розробки вихователів і методистів. Як повідомляє Главком, детально цю тему сьогодні обговорють учасники I Київського форуму «Інноваційний простір дошкільної освіти столиці», який відбувається у столичному Палаці дітей та юнацтва.

Вже сьогодні визначено, що орієнтація на інноваційні розробки педагогів усіх освітніх установ, в тому числі дошкільних, стане одним з базових положень Столичного стандарту освіти, який розробляється сьогодні в Києві з ініціативи голови Київської міської державної адміністрації Олександра Попова на підставі пропозицій київських вихователів, вчителів та батьків.

Про необхідність покращувати якість освіти шляхом впровадження інноваційних технологій говорилося й на останній науково-методичної конференції працівників дошкільної освіти.

«Напрацювання педагогів-новаторів, їхній практичний досвід впровадження інноваційних технологій в практику діяльності дошкільних навчальних закладів потребують вивчення та популяризації серед педагогічної громадськості. Це сприятиме поширенню кращого досвіду інноваційної діяльності, створенню експериментальних майданчиків для апробації освітніх технологій в роботі з дітьми дошкільного віку», – йдеться в тезах Форуму.

Метою проведення I Київського форуму «Інноваційний простір дошкільної освіти столиці» визначено залучення молодих фахівців дошкільної освіти до інноваційної діяльності. Учасники обговорять перспективи впровадження в практику експериментів «Педагогічні практики адаптивної освіти в ДНЗ», «Інклюзивна освіта дітей», педагогічних ідей Софії Русової, Василя Сухомлинського, системи Марії Монтессорі, а також ряд інших питань.

Нагадаємо, обговорення проекту Столичного стандарту освіти в педколективах добігає кінця. Днями документ «проекзаменували» провідні столичні науковці та ректори найбільших вузів під час круглого столу, організованого секцією «Інтелектуальний Київ» Громадського форуму Києва. Фахівці повністю підтримали проект, зазначивши його унікальність не тільки для Києва, а й для всієї України.