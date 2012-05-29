Погода на завтра

Завтра в Україні пройдуть дощі, вдень до 24° тепла.

Як повідомили УНІАН у гідрометцентрі, 30 травня буде мінлива хмарність. Короткочасні грозові дощі, у південній, східній частинах та на Дніпропетровщині місцями сильні зливи, град, шквали 15-20 м/с, лише вночі у північних областях без істотних опадів. Вітер південно-західний, 7-12 м/с; вдень у західних областях північно-західний, 9-14 м/с, в окремих районах пориви 15-20 м/с.

Температура вночі 9-14°, вдень 19-24°, у західних областях 16-21°; в Карпатах та горах Криму вночі 4-9° тепла, вдень 8-13°.

У Київській області завтра мінлива хмарність. Вночі без істотних опадів, вдень короткочасний дощ, гроза. Вітер південно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі 9-14°, вдень 19-24°.

У столиці вночі без істотних опадів, вдень короткочасний дощ, гроза. Вітер південно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі 12-14°, вдень 21-23°.

Температура води сьогодні у Чорному морі становила 15-19°, в районі Алушти 12°, в Азовському морі 19-21°; в Дніпрі біля Києва 20°.