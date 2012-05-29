Чоловік зарубав 81-річну жінку заради приймача, посуду і харчів

Як повідомили кореспонденту УНІАН у Відділі зв’язків з громадськістю Головного управління МВС України в Харківській області, трагедія сталася 28 травня в селі Червоний Оскіл Ізюмського району.

Повідомлення про вбивство працівники Ізюмської міліції отримали вранці цього дня від 63-річного брата загиблої, який знайшов тіло жінки. Під час проведення огляду місця події правоохоронцями були виявлені відбитки пальців підозрюваного у скоєнні злочину.

Через деякий час на території Балаклійського району в лісосмузі працівники міліції затримали підозрюваного. Ним виявився раніше судимий 50-річний житель цього ж села, який на початку квітня повернувся з в’язниці. Як пояснив затриманий, вбивство він скоїв з корисливих намірів. Проникнувши до будинку, завдав жінці удару сокирою, забрав речі та харчі. Після скоєного виїхав за межі Ізюмського району, щоб заплутати сліди та знайти місце для переховування. Речові докази вилучено та направлено на дослідження.

Слідчим відділенням Ізюмського міськвідділу міліції порушено кримінальну справу за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 115 (умисне вбивство), Кримінального кодексу України, санкція якої передбачає позбавлення волі терміном від 7 до 15 років.