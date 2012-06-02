У Черкасах горів колишній завод хімволокна

У Черкасах у двоповерховій недіючій виробничій будівлі на території колишнього заводу хімічного волокна сталася пожежа.

Як повідомляє прес-служба МНС України, вогнем знищено утеплювач стін та покрівлі на площі 200 м кв. Причина пожежі – порушення правил пожежної безпеки при проведенні газозварювальних робіт. На ліквідації пожежі працювали оперативна група Територіального управління МНС у Черкаській області, оперативна група Управління Держтехногенбезпеки, оперативна група УМВС України в Черкаській області.

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