На Одеській кіностудії змінився гендиректор

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив журналістам на прес-конференції голова наглядової ради ПАТ «Одеська кіностудія» Юрій Нікітін.

Причиною зміни гендиректора, за словами Ю.Нікітіна, «стало звернення В.Ноздрюхіна-Заболотного до керівництва наглядової ради з проханням - «звільнити його від виконання обов`язків голови правління ЗАТ «Одеська кіностудія».

Ю.Нікітін уточнив, що «очолити кіностудію до наступних зборів акціонерів погодився колишній фінансовий директор ЗАТ «Одеська кіностудія» А.Звєрєв, який також обійматиме посаду голови правління підприємства».

А.Звєрєв, який представляє в акціонерному товаристві інтереси приватних акціонерів, це підтвердив і поскаржився, що нинішня ситуація в кіностудії незавидна - «боргові зобов`язання підприємства поки обчислюються декількома мільйонами гривень. Потрібно вжити заходів до їх погашення ».

У свою чергу, В.Ноздрюхін-Заболотний зазначив, що хоче зайнятися «виключно творчою роботою. На кіностудії має намір залишитися на посаді генерального продюсера, маючи на меті залучення інвестицій, щоб поліпшити фінансове становище підприємства».

Нагадаємо, в минулому році Фонд держмайна України, який володіє 50% + 1 акцією ПАТ «Одеська кіностудія» мав намір продати підприємство, однак на заваді стала Верховна Рада України, прийнявши закон, згідно з яким забороняється відчужувати більшу частину акцій, що належить державі.

Кіностудію вдалося зберегти, але економічна ситуація на підприємстві не покращилася. За словами екс-гендиректора В.Ноздрюхіна-Заболотного, «останній раз на кіностудії знімали фільм ще в 2007 році. Після картини «Біля річки» німецько-українського режисера Єви Нейман тут не знято жодного фільму, хоча в штаті близько ста співробітників. З держбюджету грошей не виділяють - приїжджають і ведуть зйомки кінострічок в основному московські кінематографісти».

Довідка УНІАН. Приватне акціонерне товариство «Одеська кіностудія» створене в 2005 році на базі державного підприємства «Одеська кіностудія художніх фільмів» і є його правонаступником. Створення акціонерного товариства за участю держави та залученням приватного інвестора було передбачено «Загальнодержавною програмою розвитку національної кіноіндустрії на 2003-2007 роки», затвердженої Законом України від 25 грудня 2002 року.

Власниками акцій ПАТ «Одеська кіностудія» є держава в особі Фонду державного майна (50% + 1 акція) і ТОВ «Нова кіностудія» (50% - 1 акція ».