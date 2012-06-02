На Трійцю Патріарх Філарет відвідає Луцьк
21:05, 02 червня 2012Суспільство
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Патріарх очолить святкове богослужіння у Свято-Троїцькому соборі.
|Філарет відвідає Луцьк
Відправу транслюватиме в прямому ефірі Волинська обласна державна телерадіокомпанія.
Загалом, планується, що 3 червня відбудеться зустріч Святійшого владики на майдані кафедрального собору Святої Трійці, де буде відслужено подячний молебень. А 4 червня – Божественна Літургія в Свято-Троїцькому соборі.
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