На Трійцю Патріарх Філарет відвідає Луцьк

На Трійцю Патріарх Київський і всієї Руси-України Філарет відвідає Луцьк. Він очолить святкове богослужіння у Свято-Троїцькому соборі. Про це УНІАН повідомили у прес-службі Волинської єпархії УПЦ КП.

Відправу транслюватиме в прямому ефірі Волинська обласна державна телерадіокомпанія.

Загалом, планується, що 3 червня відбудеться зустріч Святійшого владики на майдані кафедрального собору Святої Трійці, де буде відслужено подячний молебень. А 4 червня – Божественна Літургія в Свято-Троїцькому соборі.