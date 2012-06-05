У міліції кажуть, що це їх газом труїли

Міністерство внутрішніх справ рекомендує організаторам та учасникам масових заходів утриматися від вчинення правопорушень, адже такі дії межують з учиненням як адміністративних правопорушень, так і кримінально караних діянь.

Про це УНІАН повідомили в Управління зв’язків з громадськістю МВС.

Як зазначили в міністерстві, сьогодні біля стін Верховної Ради України відбувся мітинг на підтримку законопроекту про мовну політику.

Одночасно з цим неподалік проходив мітинг противників прийняття цього законопроекту.

До охорони громадського порядку під час обох цих заходів було залучено близько 2,8 тис працівників органів внутрішніх справ. Правоохоронці здійснили розмежування місць перебування учасників обох мітингів, аби таким чином не допустити можливих зіткнень між прихильниками полярних політичних сил.

Разом з тим у МВС заявляють, що представники окремих політичних сил вдалися до вчинення дій, за які законодавством передбачена відповідальність: перекриття руху транспорту, пошкодження майна, зривання елементів форменого одягу з працівників міліції.

Деякі учасники масових заходів діяли відверто провокаційно, підкреслюється в повідомленні. Зокрема, на відео, знятому під час мітингів, видно, як один з учасників розпилює невідому речовину в бік працівників міліції, які забезпечують охорону громадського порядку.

Пізніше представники окремих політичних сил вирішили переміститися до офіційної фан-зони Євро-2012, розташованої на Майдані Незалежності. При цьому вищеназване місце не було вказане у жодній заявці на проведення масового заходу, що були подані до КМДА. Таким чином, подібні дії з боку організаторів мітингів можна розцінювати як порушення, а також як свідомі дії, спрямовані на порушення громадського порядку, що шкодять іміджеві держави, заявили в МВС.

Водночас, як йдеться в повідомленні, завдяки професійним діям правоохоронців грубих порушень громадського порядку вдалося уникнути. Працівники міліції не застосовували силу, не допустили зближення полярно налаштованих прихильників різних політичних таборів.

Як наголосили в МВС, «правоохоронці націлені на толерантне ставлення до учасників масових заходів, а також на безпристрасну роботу із забезпечення правопорядку, без огляду на жодні політичні уподобання прихильників різних політичних таборів». У той же час, додали в міністерстві, правоохоронці використовуватимуть всі передбачені законодавством засоби (в тому числі – спеціальні) для припинення порушень громадського порядку.