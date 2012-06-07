Затримано 4 підозрюваних у замовному вбивстві в Макіївці

Як передає кореспондент УНІАН, про це на зустрічі з журналістами повідомив керівник Головного управління МВС України у Донецькій області Віктор Дубовик.

За його словами, «затримано чотирьох підозрюваних у скоєнні цього вбивства, підтверджується, що вбивство було замовним». В.Дубовик відзначив, що зараз міліція проводить необхідні слідчі дії. «Мотиви ми зараз з'ясовуємо, люди дають свідчення, вилучаються речові докази, є безпосередньо виконавці, організатори», - сказав керівник відомства.

Він також підкреслив, що даний злочин не має жодного відношення до міжнаціональної ворожнечі. «Нічого міжнаціонального там немає. Група, яку ми затримали, - інтернаціональна. Там громадяни і Азербайджану, і України, тому жодного національного питання там немає», - акцентував В.Дубовик.

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Як повідомляв УНІАН, 9 травня ц.р. об 11.25 до чергової частини Гірницького райвідділу міліції м. Макіївки надійшло повідомлення від невідомого громадянина про те, що на зупинці громадського транспорту з вогнепальної зброї поранено 35-річного жителя м. Донецька, уродженця Республіки Азербайджан І.Махмудова, який є президентом «Конгресу азербайджанців Донецької області». Постраждалого одразу було доставлено до Макіївської міської лікарні № 1. І.Махмудов, який одержав вогнепальні поранення, помер у лікарні під час проведення операції.

Правоохоронцями було встановлено, що коли І.Махмудов вийшов зі свого автомобіля біля магазина–кафе «Каспій», до нього на мотоциклі невстановленої марки без державних номерних знаків під'їхали двоє невідомих. Пасажир встав з мотоцикла і зразу ж зробив п'ять пострілів, після чого нападники зникли з місця події.

За даним фактом порушено кримінальну справу за ст. 115 ч. 2 п. 12 КК України (Умисне вбивство, скоєне за попередньою змовою групою осіб).