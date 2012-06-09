Щороку Україна видає іноземним поліціям 300 осіб

Про це, як повідомили УНІАН у прес-службі Мін’юсту, сказав міністр юстиції України Олександр Лавринович з нагоди річниці набуття чинності для України низки міжнародних конвенцій.

Зокрема, 9 червня 1998 року для нашої країни набрали чинність Європейська конвенція про взаємну допомогу у кримінальних справах, 1959 року, разом з Додатковим протоколом 1978 року до неї. Дана міжнародна Угода є найбільш застосованою для України з низки дво- та багатосторонніх міжнародних договорів, положеннями яких врегульовано питання надання міжнародної правової допомоги у кримінальних справах.

Крім того, цього ж дня 9 червня 1998 набрали чинності для нашої держави Європейська конвенція про видачу правопорушників 1957 року разом з Додатковим протоколом 1975 року та Другим додатковим протоколом 1978 року. Ці міжнародні угоди застосовуються у відносинах України з більшістю європейських держав.

За словам міністра юстиції, практика застосування цих договорів про надання міжнародної правової допомоги у кримінальних справах та видачу правопорушників, свідчить, що кількість запитів, які розглядаються Міністерством юстиції України, зростає із року в рік.

Так, наприклад, у 2004 році було розглянуто 592 запити про надання міжнародної правової допомоги у кримінальних справах, у 2005 році - 732 запити, у 2006 році - 914 запитів, у 2007 році – 803 запити, у 2008 році - 874 запити, у 2009 році - 595 запитів, у 2010 році – 748 запитів, у 2011 році - 835 запити.

При цьому, найбільша кількість запитів про надання міжнародної правової допомоги у кримінальних справах на сьогодні розглядається з Турецької Республіки, Угорської Республіки, Португальської Республіки, Чеської Республіки, Республіки Польща, Федеративної Республіки Німеччина та Російської Федерації.

Щодо Конвенції про видачу правопорушників, то, наприклад, у 2004 році Міністерством юстиції України було опрацьовано 224 відповідні запити, у 2005 році – 346 запитів, у 2006 році – 322 запити, у 2007 році – 289 запитів, у 2008 році – 355 запитів, у 2009 році – 363 запити, у 2010 році – 293 запити, у 2011 році – 339 запитів.

Найбільша кількість запитів про видачу правопорушників на сьогодні розглядається з Російською Федерацією, Грузією, Молдовою, Чеською Республікою та Угорщиною.