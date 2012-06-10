Мешканцям обваленого будинку у Луцьку обіцяють гроші і нове житло

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив сьогодні на місці події журналістам Луцький міський голова Микола Романюк.

Також він пообіцяв, що постраждалі впродовж місяця отримають нове житло.

За словами мера, зараз у зв’язку з цією надзвичайною подією працює спеціально створена комісія, яку очолила заступник голови Лариса Соколовська.

«Цей будинок не був аварійним. Тому всі дуже здивовані, що так сталося. Що сталося, чому сталося і як сталося, скаже комісія. До 15-ї години комісія дасть першу інформацію», - сказав М.Романюк.

Також, за його словами, обвал стався у тій частині будинку, де у квартирах знаходяться вітальні, а не спальні, тому жертв, на щастя, менше.

Мер також зазначив, що комісія вирішує, чи можна залишати людей у сусідніх під’їздах.

Разом з тим постраждалим надано кімнати у готелях, їм забезпечено харчування.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні о 04.25 між першим та другим під`їздами будинку на вулиці Рівненській, 109, сталося раптове руйнування несучих конструкційз першого по п`ятий поверхи.

Один мешканець загинув, ще одна жінка – постраждала. Доля ще одного мешканця невідома.

Зруйновано 8 квартир. У будинку всього 6 під’їздів.