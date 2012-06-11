У севастопольському параді взяли участь 17 військово-історичних клубів

Як повідомив кореспондентові УНІАН генеральний директор Національного музею героїчної оборони і звільнення Севастополя Олександр Рудометов, загалом на алеї Історичного бульвару було розгорнуто близько 70 виставок і композицій, 12 - з фондових колекцій музею, 31 - національно-культурними товариствами Севастопольської асоціації національно-культурних громад, 17 - громадськими організаціями міста, а також приватними колекціонерами.

За словами О.Рудометова, цього разу з нового також була виставка, присвячена колишньому голові Севастопольської міської міськадміністрації Борису Кучеру.

Також гендиректор музею повідомив, що сьогодні вперше в параді військово-історичних клубів, який у рамках свята традиційно пройшов по центральному міському кільцю, була представлена раритетна гармата часів Кримської війни 1854-1855 років.

Всього в параді, а також в презентації на площі перед Панорамою оборони Севастополя (структурний підрозділ Національного музею героїчної оборони і звільнення Севастополя) брали участь 17 військово-історичних клубів з України, Росії і Білорусі.

За участю військово-історичних клубів відбулася і реконструкція епізоду бою Кримської війни між російськими і французькими воїнами на 4-му бастіоні, де в 1854-1855 роках також воював великий російський письменник Лев Толстой.

Програма свята включала також концертно-розважальні заходи - виступи творчих колективів міста і флотів, конкурсні туристично-краєзнавчі програми, вільні відвідини Панорами оборони Севастополя і виставкових залів музею.