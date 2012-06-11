У Києві затримали двох іноземців з купою підробних банківських карток
12:56, 11 червня 2012Суспільство
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У своїй «роботі» затримані використовували спеціальний скануючий пристрій.
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Як повідомили в столичному главку міліції, у своїй «роботі» затримані використовували спеціальний скануючий пристрій. Під час обшуку у них було вилучено ще 25 підробних банківських карток.
З’ясовано, що бразильці прибули до Києва близько місяця тому, мешкали у квартирі в будинку на вулиці Богдана Хмельницького.
Стосовно затриманих порушено кримінальну справу за кількома статтями Кримінального кодексу України.
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