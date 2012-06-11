У Києві затримали двох іноземців з купою підробних банківських карток

У Києві затримано двох громадян Бразилії, які за підробними пластиковими картками намагалися зняти в банкоматі 62 тис грн.

Як повідомили в столичному главку міліції, у своїй «роботі» затримані використовували спеціальний скануючий пристрій. Під час обшуку у них було вилучено ще 25 підробних банківських карток.

З’ясовано, що бразильці прибули до Києва близько місяця тому, мешкали у квартирі в будинку на вулиці Богдана Хмельницького.

Стосовно затриманих порушено кримінальну справу за кількома статтями Кримінального кодексу України.