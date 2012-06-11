Мешканці зруйнованої п'ятиповерхівки в Луцьку погрожують бунтом

14:05, 11 червня 2012
Суспільство
3193 0

Мешканці квартир, розташованих у 3-му під’їзді багатоповерхівки на вулиці Рівненській, обіцяють вдатися до акцій протесту, якщо влада не гарантуватиме їм безпечних умов проживання.  

Луцьк. Фото МНС
Про це повідомляє ІА ZIK.

Люди упевнені, що причина обвалу – перепланування першого поверху будівлі, де нині знаходиться магазин «Ліга-Нова».

"Приблизно 10 років тому під час зведення магазину на 1 поверсі знесли несучі стіни, а на їх місці встановили металеві конструкції, які «нічого не тримають», - розповів виданню один із місцевих жителів.

Він також додав, що зараз з магазину вивозять усі речі, бо власники крамниці бояться ще одного обвалу.

Також мешканці зруйнованого будинку розповіли, що у стінах квартир з’явилося багато тріщин і житлові площі потрібно визнати аварійними. У разі незгоди місцевої влади зробити це, мешканці будинку обіцяли перекрити рух автотранспорту на вулиці Рівненській.

 

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter