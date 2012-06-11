Мешканці зруйнованої п'ятиповерхівки в Луцьку погрожують бунтом

Люди упевнені, що причина обвалу – перепланування першого поверху будівлі, де нині знаходиться магазин «Ліга-Нова».

"Приблизно 10 років тому під час зведення магазину на 1 поверсі знесли несучі стіни, а на їх місці встановили металеві конструкції, які «нічого не тримають», - розповів виданню один із місцевих жителів.

Він також додав, що зараз з магазину вивозять усі речі, бо власники крамниці бояться ще одного обвалу.

Також мешканці зруйнованого будинку розповіли, що у стінах квартир з’явилося багато тріщин і житлові площі потрібно визнати аварійними. У разі незгоди місцевої влади зробити це, мешканці будинку обіцяли перекрити рух автотранспорту на вулиці Рівненській.