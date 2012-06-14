Мешканці зруйнованого будинку в Луцьку на півгодини паралізували рух

Як передає ТСН, таким чином люди висловлюють своє невдоволення роботою експертів, яких запросили дослідити на безпечність вцілілу частину будинку. Мовляв, перевіряльник не заходив до помешкань, а відразу подався до мерії.

Експерт повідомив, що причиною обвалу стіни є неякісний розчин, у ньому майже не знайшли цементу. Найбільше ж обурило людей те, що фахівець вважає за можливе жити у будинку після його капітальної реконструкції.

Під час протесту люди на півгодини паралізували рух при в`їзді у місто. Намагаючись вирватися із затору, кілька машин дістали пошкодження. Один з водіїв ледь не наїхав на протестувальницю – літню жінку з серцевим нападом забрала швидка.