Мешканці зруйнованого будинку в Луцьку на півгодини паралізували рух
08:14, 14 червня 2012Суспільство
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Близько сотні мешканців пошкодженої п`ятиповерхівки у Луцьку на півгодини перекрили при в`їзді до міста.
|Фахівець вважає за можливе жити у будинку після його капітальної реконструкції. Фото МНС
Як передає ТСН, таким чином люди висловлюють своє невдоволення роботою експертів, яких запросили дослідити на безпечність вцілілу частину будинку. Мовляв, перевіряльник не заходив до помешкань, а відразу подався до мерії.
Експерт повідомив, що причиною обвалу стіни є неякісний розчин, у ньому майже не знайшли цементу. Найбільше ж обурило людей те, що фахівець вважає за можливе жити у будинку після його капітальної реконструкції.
Під час протесту люди на півгодини паралізували рух при в`їзді у місто. Намагаючись вирватися із затору, кілька машин дістали пошкодження. Один з водіїв ледь не наїхав на протестувальницю – літню жінку з серцевим нападом забрала швидка.
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