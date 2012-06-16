Українські дипломати виграли міні-Євро в Москві

Як передає власний кореспондент УНІАН в РФ, українська команда перемогла у всіх п'яти матчах, обігравши Францію, Грецію, Італію, Німеччину і в фіналі – Голландію з рахунком 2:1.

У міні-Євро взяли участь команди більшості країн - учасниць Євро-2012 в Україні та Польщі. Турнір відбувався в московському Центральному парку культури і відпочинку ім. М. Горького.

«Найприємнішим було те, що у збірної України з'явилася велика кількість уболівальників, які завзято вболівали за нашу команду. Ця підтримка допомогла нам перемогти», - сказав УНІАН капітан команди посольства України в Росії Олесь Грибан.

Він підкреслив, що після вчорашньої поразки в Донецьку особливо приємною була перемога над збірною Франції з рахунком 3:0.