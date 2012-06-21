Керівник радіо Eska ROCK переконує, що в Україні просто не зрозуміли іронії

Журналісти польського радіо Eska ROCK жартували не над громадянками України, котрі часто працюють домогосподарками у Польщі, а висміювали стереотипи деяких "нечисленних" представників польського суспільства.

Про це йдеться в заяві голови правління Eska ROCK S.A. Богуслава Потоньца переданій агентству УНІАН.

"Розмова ведучих не мала на меті образити та принизити жінок з України, а навпаки - мала на меті викрити та розкритикувати несправедливі стереотипи, котрі функціонують у свідомості частини (і - на щастя - лише невеликої частини) польського суспільства", - зазначив Б.Потонєц.

За словами керівника радіостанції, програма Куби Воєвудського та Міхала Фігурського "є сатиричною та не відображає їх особистих поглядів".

"Автори часто втілюються у різні ролі, аби показати та висміяти дріб'язковість деяких поляків та шкідливі схеми, якими вони керуються", - заявив Б.Потонєц.

Він звернув увагу, що програма, в якій прозвучали образливі для українок фрази, була присвячена виграшу матчу збірної України над Швецією та "була знущанням з ментальності деяких поляків", котрі "заздрять" українцям в цьому успіху.

Глава Eska ROCK заявив, що його радіостанція та більшість поляків уболівали за збірну України та сподівалися, що хоча б один співорганізатор цьогорічного Євро-2012 потрапить до півфіналу.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні низка організацій та приватних осіб подали заяву до прокуратури про підозру у вчиненні злочину двома відомими польськими журналістами Кубою Воєвудським та Міхалом Фігурським, котрі в ефірі 12 червня висловлювали непристойні жарти про громадянок України. (УНІАН: польське законодавство за ксенофобські заяви передбачає покарання у вигляді позбавлення волі до 3 років).

Крім того, Міністерство закордонних справ України висловило обурення з приводу некоректних висловлювань двох журналістів радіостанції Radio Eska.

"Ми не можемо закривати очі на появу в польському медіа-просторі неприпустимих висловлювань, які ображають честь і гідність українців, різко дисонуючи з конструктивним духом двосторонньої взаємодії", - сказано в коментарі МЗС.

У зв'язку з цим українське зовнішньополітичне відомство вимагає публічних вибачень від авторів цих некоректних висловлювань і переконане, що польська сторона вживе всіх заходів для адекватного реагування та уникнення подібних ситуацій у майбутньому.