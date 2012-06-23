Жінка отримала три роки за поганий догляд маленької дитини

Як повідомили УНІАН у прес-служби прокуратури Рівненської області, її засуджено за злісне невиконання обов’язків по догляду за власною дитиною, що спричинило тяжкі наслідки (ст. 166 Кримінального кодексу України).

Встановлено, що матір не піклувалась про повноцінне харчування дворічного сина, не забезпечувала одягом та засобами гігієни, а також не провела своєчасної імунізації від туберкульозу. В результаті дитина набула ряд гострих інфекційних захворювань і зараз перебуває на лікуванні у Рівненському обласному туберкульозному диспансері.