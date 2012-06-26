Донецькі залізничники відмовчуються про різанину і кивають на слідство

Про це заявив сьогодні кореспонденту УНІАН прес-секретар держпідприємства «Донецька залізниця» Володимир Селіванов.

На запитання кореспондента УНІАН, чи були раніше якісь інциденти із затриманим, який обіймав керівну посаду в залізничному депо, В.Селіванов прямо не дав відповіді, сказавши тільки: «Будь-яка інформація зараз про співробітників, які фігурують у цій справі, побічно впливатиме, заважатиме слідству. Щоб не було жодних потім провокацій... І для тих людей, які захищатимуть постраждалих, а також затриманого».

Прес-секретар не дав також конкретної відповіді на запитання, чи звільнено зараз з посади затриманого. «Зараз триває слідство, про які результати можна говорити?», - сказав він.

В.Селіванов лише підтвердив кореспонденту УНІАН, що на підприємстві формально все залишається поки так, як було. «Так, звичайно (залишається все, як і раніше)», - відповів він.

Як повідомляв УНІАН, за даними міліції, у ніч з 22 на 23 червня на Донецькій залізниці сталася бійка між трьома працівниками депо, у результаті якої двоє з них одержали ножові поранення.

На місці події міліціонери встановили підозрюваного в скоєнні цього злочину. Як з'ясувалося, ним є 60-річний працівник ДП Донецька залізниця. Згідно з показами затриманого, він завдав потерпілим ножові поранення під час раптово виниклої сварки.

За даним фактом порушено кримінальну справу. Підозрюваного заарештовано, і зараз проводиться розслідування. Постраждалі у тяжкому стані перебувають у реанімації Донецької обласної залізничної лікарні.

У прес-службі Донецької залізниці повідомили, що причини виникнення конфлікту між співробітниками з'ясовує слідство, проте немає підстав вважати, що конфлікт було пов'язано з діяльністю із забезпечення пасажирських залізничних перевезень.

Тим часом деякі ЗМІ повідомляли, що бійка начебто виникла після поломки потягу «Hyundai» між начальником пасажироперевезень на Донецькій залізниці, його першим заступником і начальником залізничного депо.