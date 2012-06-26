У Рівному не можуть піймати лося, який кілька днів бродить містом

Уже кілька днів на вулицях Рівного городяни зустрічають великого молодого лося.

Останній раз лісового мешканця в обласному центрі бачили минулої п’ятниці, пише «Рівне вечірнє».

Того дня звіра бачили біля приміщення облдержадміністрації. Люди відразу подзвонили у міліцію, щоб відігнати тварину від адмінприміщення. Однак наряд міліції, який прибув на виклик, не зміг наздогнати лося, який успішно втік, зазначає видання.

Ситуацію прокоментував начальник міського відділу міліції полковник Петро Єзгор: «Про появу тварини в кущах біля облдержадміністрації повідомив у чергову частину рівняни. Туди виїхала група швидкого реагування. На вул. Кавказькій справді побачили молодого великого лося. Втім, затримати його не вдалося. Злякана тварина втекла на Набережну, а звідти - стрибнула в річку Устю та попливла. Згодом лося бачили в районі Золотієва. Тварина з`являється у Рівному не вперше. Очевидно, у місті лось шукає собі їжу».

Виявилося, що звір не з місцевого зоопарку. Очевидно, він вийшов з лісу у пошуках їжі, і тепер, наляканий, не може вибратися з міста. Фахівці запевняють, що лось не є небезпечним, але тільки доти, доки його не чіпають.

Правоохоронці попереджають водіїв, щоб були на автошляхах обережними, бо лось може знову повернутися у місто.