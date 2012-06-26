Чорнобильці планують на осінь масштабні акції протесту

Про це повідомляє Українська правда з посиланням на прес-службу "Наступу".

Учасники з'їзду ліквідаторів аварії на ЧАЕС затвердили вимоги щодо розмірів мінімальної пенсії для інвалідів усіх груп.

"Сьогодні ліквідатори мають самостійно обстоювати справедливе право на гідне життя, оскільки ніхто їм у цьому не допоможе", - сказав Анатолій Колядін, голова ВГО "Чорнобиль-86".

Учасники з'їзду також створили оргкомітет, який має займатись систематизацією та впорядкуванням чорнобильського законодавства, класифікацією всіх потерпілих від чорнобильської аварії.

До обов'язків оргкомітету також входить консолідація дій з іншими громадськими організаціями та групами чорнобильців щодо проведення спільних масштабних акцій протесту восени цього року.