Під "Олімпійським" затримали чоловіка з політичним банером

Як повідомили УНІАН у Відділі зв’язків з громадськістю Головного управління МВС України в м.Києві, «1 липня деякі інтернет-видання поширили інформацію про те, що «активіста Центру громадянських свобод затримали під час проведення в Києві фотовиставки «Права людини поза грою».

Відділ зв’язків з громадськістю повідомляє, що 1 липня у Києві, на ділянці території, яка визначена, як прилегла до НСК «Олімпійський», 34-річний мешканець Вінницької області, який називає себе працівником Центру громадянських свобод, влаштував дійство, яке він називає експозицією мандрівної фотовиставки. Експозиція складалася з розгорнутого вручну банера з нанесеною фотографією ув’язненого іноземного громадянина.

Працівники міліції, які охороняють громадський порядок на території, прилеглій до НСК «Олімпійський», роз’яснили активісту, що постановою Окружного адміністративного суду міста Києва з 11 червня по 2 липня обмежено право громадян на проведення громадських акцій на зазначеній території та запропонували припинити правопорушення.

При цьому у міліції зауважили, що зазначені обмеження не порушують права громадян на мирні зібрання, оскільки стосуються лише певної частини Києва та не перешкоджають проведенню подібних заходів в інших місцях у місті.

На зауваження працівників міліції цей громадянин не відреагував, свої дії не припинив. Тож цю особу було затримано та доставлено до Печерського райуправління міліції. Інформація, поширена мережею інтернет з посиланням на колег затриманого про те, що «його не було зареєстровано у відділку», не відповідає дійсності.

Окремо у міліції зауважили, що відповідно анонсу, виставка мала пройти у Києві 8-10 червня 2012 року у науково-культурно-розважальному центрі ATMASFERA 360.

Стосовно порушника складено адміністративний протокол за ст.185-1 Кодексу України про адміністративні правопорушення. Рішення про його покарання визначатиме суд.