У Рівному військові намагалися втопити 8 ракетних комплексів «Фагот» і «Метис»
11:46, 06 липня 2012Суспільство
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Військовослужбовці намагалися втопити у протипожежній водоймі 8 ракетних комплексів "Фагот" і "Метис".
Комплекс "Метис"
Військова прокуратура Рівненського гарнізону порушила кримінальну справу щодо трьох військовослужбовців та начальника сховища однієї з військових частин Збройних сил України.
Як повідомили УНІАН у прес-службі Генеральної прокуратури, військові "з метою приховати надлишки зброї шляхом утоплення у протипожежній водоймі намагалися знищити протитанкові ракетні комплекси "Фагот" і "Метис" у кількості 8 одиниць загальною вартістю понад 680 тис. грн".
Справу порушено за ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 411 Кримінального кодексу України.
У ході слідства зазначену зброю вилучено та повернуто у військову частину. Досудове слідство у справі триває.
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