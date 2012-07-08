Прокуратура перевіряє смерть підлітка в санаторії

Як повідомили УНІАН у прес-службі прокуратури Чернігівської області, Ніжинська міжрайонна прокуратура у зв’язку з загибеллю дитини на воді проводить перевірку виконання службових обов’язків керівництвом санаторію "Пролісок" у Ніжинському районі.

7 липня під час купання потонув 14-річний підліток, який оздоровлювався в санаторії.