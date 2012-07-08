Прокуратура перевіряє смерть підлітка в санаторії
22:05, 08 липня 2012Суспільство
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На Чернігівщині прокуратура перевіряє обставини загибелі підлітка, який оздоровлювався у санаторії.
Як повідомили УНІАН у прес-службі прокуратури Чернігівської області, Ніжинська міжрайонна прокуратура у зв’язку з загибеллю дитини на воді проводить перевірку виконання службових обов’язків керівництвом санаторію "Пролісок" у Ніжинському районі.
7 липня під час купання потонув 14-річний підліток, який оздоровлювався в санаторії.
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