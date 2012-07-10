Експерт: російські нафтові компанії зміцняться в Україні

Так вважає старший аналітик інвестиційної компанії "Трійка Діалог Україна" Сергій Невмержицький у коментарі УНІАН.

"Частка російської нафти і російських нафтових компаній на ринку нафтопродуктів України однозначно зросте", - сказав він.

Експерт вважає, що українські НПЗ російських компаній ТНК-ВР і «Лукойл» найімовірніше імпортуватимуть російську нафту через афільовані структури.

"Звісно, буде зв'язок мереж АЗС з афільованими НПЗ, також рітейлери, котрі не мають власної переробки, перейдуть на продаж вітчизняних нафтопродуктів стандарту ЄВРО-3 і нижче", - підкреслив аналітик.

"Імпортні мита на нафтопродукти збільшать надходження до бюджету, але також приведуть до підвищення цін на нафтопродукти для кінцевих споживачів і одночасного зростання маржі в нафтопереробці. По суті, це схема, при якій держава і нафтопереробники ділитимуть між собою частину платежів за пальне кінцевих споживачів", - зазначив експерт.

За його словами, "витягати нафтопереробників за рахунок споживачів - не найкращий приклад регулювання галузі".

"Ми б вважали за краще побачити стимулююче регулювання: податкові пільги, як на прибуток, так і на інвестиції, або державні закупівлі нафтопродуктів на вітчизняних НПЗ замість впровадження імпортних мит", - додав С.Невмержицький.

Він прогнозує подорожчання пального в разі впровадження заходів підтримки НПЗ. "Ціни підвищаться. Збільшиться частка вітчизняного пального. В той же час, знизиться якість запропонованих нафтопродуктів знову ж таки за рахунок вітчизняних НПЗ", - пояснив він.

Нагадаємо, що наприкінці червня у Верховній Раді зареєстрований законопроект №10662 про імпорт у 2012-2013 рр. нафти для НПЗ з нульовою ставкою ПДВ. За інформацією деяких ЗМІ, може йтися про імпорт без сплати ПДВ 10 млн тонн нафти.