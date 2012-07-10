Фальшиві «ксиви» СБУ і прокуратури в Києві продають за 2500 доларів

Про це повідомляє «Сегодня».

«У центрі Києва на гарячому затримали організатора протиправного бізнесу і його спільника при спробі продати фальшиве посвідчення за $ 1500. В результаті обшуків в офісі вилучили ще п'ять підроблених службових посвідчень, печатки та електронні носії із зразками печаток і вкладишів до посвідчень різних держустанов", - розповіли в СБУ.

«Підробки використовують, щоб в очах інших людей показати свою значимість, викликати довіру. Шахраї, показуючи їх, обіцяють людям «повирішувати питання» за гроші і зникають з круглими сумами. Затримували фальшивих представників КМДА, АП і псевдополковників МВС. Поле, де можна в злочинних цілях використовувати підроблені «корочки», дуже широке - від пропуску в режимне місце до серйозних злочинів», - кажуть у київській міліції.

Зараз оголошень про продаж фальшивок в інтернеті менше, ніж рік тому, але вони є.

Спецталон СБУ з проводками по всіх документах і базах СБУ та ДАІ обіцяють зробити майже за $ 2,5 тис.