Підтримати тих, хто голодує за мову, прийдуть поети

Як повідомили УНІАН у мистецькому об’єднанні «Остання барикада», митці прийдуть на Європейську площу, щоб підтримати людей, які голодують за мову.

Так, перед учасниками акції свої тексти читатимуть: Василь Шкляр, Макс Кідрук, Василь Герасим’юк, Іван Андрусяк, Олена Захарченко, Анна Малігон, Дмитро Лазуткін, Галя Ткачук, Сергій Пантюк, Олена Степаненко, Світлана Богдан, Ірина Шувалова, Артем Захарченко, Олаф Клеменсон, Оксана Самара і В’ячеслав Левицький.