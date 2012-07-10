Кількість протестів в Україні б’є рекорди

З приходом літа - традиційного періоду відпусток та затишшя у соціально-політичному житті – кількість протестів в Україні, попри всі очікування, б’є рекорди.

Про це свідчать передані УНІАН результати моніторингу, який проводить Центр дослідження суспільства.

Зокрема, у травні та червні було знову побито абсолютний місячний рекорд кількості протестних подій за весь період моніторингу протестів, репресій. Протягом травня на вулицях України відбулася 321 протестна подія, а протягом червня – принаймні 323, а також зафіксовано 62 негативні і 28 позитивних реакцій на протести. Останній раз рекордну кількість протестів ЦДС фіксував у березні 2012 року. Для порівняння: на піку протестів під час підприємницького Майдану у листопаді 2010 року ЦДС зафіксував лише 292 протестні події, зазначається в повідомленні.

За результатами моніторингу, на минулому тижні побито абсолютний тижневий рекорд кількості протестних подій за весь період моніторингу. З 30 червня по 6 липня на вулицях України відбулося принаймні 139 протестних подій, зафіксовано 27 негативних та 19 позитивних реакцій на протести. Таким чином, у середньому минулого тижня ЦДС фіксував майже 20 протестних подій щодня. Для порівняння: середня щоденна кількість подій в 2011 році склала лише близько шести.

“Спеки до соціально-політичного життя під стінами владних установ, очевидно, додало прийняття закону про мови. Дві третини акцій (93 протестних події), які мали місце минулого тижня, стосувалися «мовного питання». Найчастіше за мову люди виходили протестувати у Львівській (16 подій), Івано-Франківській (9), Харківській (6), Рівненській (6), Закарпатській (5) областях та у м. Києві (9 подій)”, – йдеться у повідомленні ЦДС.

Аналіз учасників протестів довкола «мовного питання» чітко і однозначно вказує на високу зацікавленість у ньому з боку політичних партій. Минулого тижня вони взяли участь у 68% (63 події) «мовних» протестів. При тому, що загалом за 2011 рік партії брали участь лише в 34% від усіх протестних подій.

Але попри високу участь політичних партій, загальна кількість учасників «мовних» протестів не була високою. Минулого тижня у 44% таких протестів взяли участь менше ста осіб, при цьому в 34% подій чисельність не була повідомлена взагалі.

У ЦДС зазначають, що характерні висока мобілізація політичних партій та невисока кількість учасників протестів довкола закону про мови вказують на зацікавленість політиків у створенні «мовного» ажіотажу та низьке бажання звичайних громадян брати активну участь у цьому конфлікті.

Моніторинг протестів, репресій і поступок проводиться Центром дослідження суспільства з кінця вересня 2009 року. Це проект з систематичного збору інформації про всі (незалежно від тематики та чисельності) протести, репресії та поступки у відповідь на протести, що відбуваються в реальному часі на всій території України на основі моніторингу більше 180 національних, обласних і активістських веб-медіа.