У Маріуполі горіли склади - люди чули вибухи (фото)



Під дією вітру вогонь перекинувся і на сусідні будівлі, в яких знаходяться магазин та офіс автострахувальника, повідомляють "Маріупольські новини".



«Я почув якісь хлопки, схожі на вибухи петард, і виглянув у вікно. А там так димно! Відразу ж хотів подзвонити в МНС, але тут під'їхала машина рятувальників», - розповідає один з очевидців події.



Роботу рятувальників, крім сильної задимленості, ускладнювало ще й те, що пробиратися на територію палаючих складів їм довелося через дахи сусідніх будівель і вже звідти гасити вогонь.





Власники складів, які прибули на місце, в терміновому порядку рятували майно та цінні папери, а деякі сміливці навіть допомагали пожежникам.



Хлопки, які чули жителі довколишніх дев'ятиповерхівок, - це вибухи балонів, що зберігаються на одному зі складів, повідомила власниця того самого складу.



На місці працюють кілька розрахунків рятувальників, аварійно-рятувальна бригада, яка перекрила подачу газу в приміщення, і медики.





Причина пожежі поки не встановлена.