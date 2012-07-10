Мати підсудного у справі Оксани Макар вважає, що її сина залякали

Як передає кореспондент УНІАН, про це вона заявила сьогодні, 10 липня, на засіданні Центрального районного суду Миколаєва, виступаючи як свідок у справі.

За словами Л.Погосян, Артем 10 березня повернувся додому дуже пізно і ліг спати, а наступного дня був засмучений. Про те, що сталося він розповів матерів тільки після допиту в міліції, зокрема про те, що в барі познайомився з дівчиною і потім вони пішли на квартиру до одного з приятелів.

Він також відзначив, що не вступав в інтимний зв'язок з О.Макар, на відміну від двох інших хлопців, які там були, що один із хлопців задушив дівчину, і все троє понесли її на будівництво, де один із хлопців підпалив щось і кинув на будівництво.

"Син її не вбивав і не насилував. Горілку купив він - це правда", - сказала мати підсудного.

Л.Погосян заявила, що її "сина легко можна залякати, що, власне, решта двоє підсудних і зробили".

Свідок також повідомила, що не чула від А.Погосяна ні імен, ні прізвищ тих, хто був з ним увечері 9 березня. Ушкоджень на тілі свого сина після цього злочину Л.Погосян також не бачила.

Водночас вона попросила суд при розгляді справи взяти до уваги ті свідчення, які давала слідчим 17 березня, оскільки відзначає погіршення пам'яті після лікування в психіатричній лікарні, куди потрапила після допиту в рамках досудового слідства.

Також сьогодні суд допитав свідка Олега Найду, який почув стогін О.Макар з будівництва і викликав міліцію. О.Найда заявив, що побачив дівчину тільки коли її забирав автомобіль «швидкої допомоги».

Крім того, на засіданні суду було зачитано виписку з медичної карти потерпілої після виклику «швидкої». Згідно з документу, коли дівчина поступила до лікарні зі слабким запахом алкоголю, дихала нормально і була к свідомості. Медики зафіксували у О.Макар множинні синці, крім того, м'язи і кисть правої руки були обвуглені, а на шиї були помітні сліди від задушення.

Наступне засідання суду у справі О.Макар почнеться у четвер, 12 липня, о 10.00 і відбуватиметься у відкритому режимі.

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Як повідомляв УНІАН, 9 березня в Миколаєві троє молодих людей заманили на квартиру 18-річну О.Макар, згвалтували її, а потім намагалися спалити живцем. На покинутому будівництві дівчину знайшов випадковий перехожий. Близько трьох тижнів медики боролися за життя О.Макар, але 29 березня вона померла в Донецькому опіковому центрі.

Кримінальну справу суд розглядає стосовно Євгена Kpacнoщокa, A.Пoгocянa і Максима Пpиcяжнюкa.

Всі троє звинувачуються у скоєнні злочинів, передбачених пунктами 4, 10, 12 ч. 2 статті 115, ч. 4 статті 152 Кримінального кодексу України. Є.Краснощеку, крім цих двох статей, ставлять ще і дії, передбачені ч. 3 статті 153 КK України (насильницьке задоволення статевої пристрасті у збочених формах).