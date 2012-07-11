ЄС зберіг антидемпінгові мита на українські труби

Згідно з прес-релізом Єврокомісії, яким розташовує УНІАН, відповідне рішення Ради ЄС було ухвалене на початку липня за результатами п'ятирічного перегляду антидемпінгових заходів щодо імпорту безшовних труб з України, Росії та Хорватії.

Крім того, згідно з повідомленням, дію мит збережено і на імпорт безшовних труб із Росії.

Для імпорту труб з Хорватії дію мит скасовано.

Нагадаємо, що остаточні антидемпінгові мита становлять: для ВАТ «Дніпропетровський трубний завод» – 12,3%; ЗАТ «Ніко-Тьюб, Нікопольський завод безшовних труб» і ЗАТ «Ніжньодніпровський трубопрокатний завод» (обидва належать «Інтерпайп») – 17,7%; ЗАТ «Нікопольський завод сталевих труб ЮТіСТ» і всіх інших компаній – 25,7%.