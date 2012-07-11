Як отримати здешевлену іпотеку

Як повідомляє прес-служба Міністерства регіонального розвитку, будівництва і ЖКГ (Мінрегіон), про це повідомив директор Департаменту державних програм і розвитку житлового будівництва Олександр Непомнящий на селекторній нараді з регіонами країни у вівторок, 10 липня.

За його словами, активізація місцевими владами роботи з роз'яснення змін в умовах кредитування дозволить істотно збільшити кількість тих, хто вирішить скористатися запропонованою можливістю покращити свої житлові умови.

«На початку травня значна кількість громадян виявила зацікавленість в цій програмі. Вони зверталися до місцевих органів виконавчої влади і банки, проте, ознайомившись з умовами кредитування і компенсації процентних ставок, відклали ухвалення рішень про участь в цій програмі. Після внесення відповідних коректив до порядку компенсації, а це вже двічі відбувалося, ми розраховуємо, що такі громадяни все ж таки реалізують свої попередні наміри», - сказав він.

За словами О.Непомнящего, Мінрегіон відзначає недоліки в популяризації програми місцевими владами.

«З регіонів надходить не поодинока інформація про те, що громадяни не знають куди звертатися за консультаціями, а забудовники не знають до кого звертатися в облдержадміністраціях для того, щоб їхні об'єкти потрапили на розгляд міжвідомчої комісії», - сказав він.

О.Непомнящий також відзначив необхідність більш активної інформаційної роботи з боку банків.

«Пропоную банківським установам поспілкуватися особисто з такими громадянами. Відповідні контакти банки повинні мати», - сказав він.

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Нагадаємо, Кабінет міністрів України своєю постановою №598 від 27 червня 2012 року вніс зміни до Порядку здешевлення вартості іпотечних кредитів для забезпечення доступним житлом громадян, які потребують покращення житлових умов.

Згідно з відкоригованими умовами, зокрема, нормативну площу, на яку поширюється компенсація, збільшено до 40 кв. м загальної площі на самотнього громадянина або сім'ю з двох чоловік і 18 кв. м на кожного наступного члена сім'ї, але не більш як 76 кв. м (раніше — 58 кв. м), а для індивідуальних житлових будинків — не більш як 94 кв.м.

Крім того, частку щомісячного платежу за позикою збільшено з 40 до 50 відсотків у структурі сукупного доходу сім'ї позичальника.