Десантники і спецназівці стрибнули 17 тисяч разів

Як повідомили УНІАН у Департаменті преси та зв’язків із ЗМІ Міноборони, з початку цього року в частинах повітряно-десантних та аеромобільних військ, військ спеціального призначення відчутно нарощено темпи стрибкової підготовки у порівнянні з попередніми роками.

Так, впродовж першого півріччя 2012 року вони виконали понад 17 тисяч стрибків з парашутом, що на 6 тисяч стрибків більше, ніж за аналогічний період минулого року.

У Міноборони зазначають, що стрибки здійснюються з бортів вертольотів Мі-8, військово-транспортних літаків Ан-26 та Іл-76 з різних висот та на різних швидкостях. Також виконуються нічні стрибки і десантування вантажів.

Загалом у ЗСУ до кінця 2012 року заплановано здійснити 34 тисячі стрибків з парашутом.

З цього приводу міністр оборони Дмитро Саламатін зазначив, що значне збільшення кількості стрибків десантниками забезпечить їм повноцінну бойову підготовку, і на сьогодні це – «звичайне явище, а не екзотика, як це було ще кілька років тому».