Десантники і спецназівці стрибнули 17 тисяч разів
Міністерство оборони заявляє про суттєве збільшення кількості стрибків з парашутом у частинах і підрозділах аеромобільних військ та військ спеціального призначення.
Як повідомили УНІАН у Департаменті преси та зв’язків із ЗМІ Міноборони, з початку цього року в частинах повітряно-десантних та аеромобільних військ, військ спеціального призначення відчутно нарощено темпи стрибкової підготовки у порівнянні з попередніми роками.
Так, впродовж першого півріччя 2012 року вони виконали понад 17 тисяч стрибків з парашутом, що на 6 тисяч стрибків більше, ніж за аналогічний період минулого року.
У Міноборони зазначають, що стрибки здійснюються з бортів вертольотів Мі-8, військово-транспортних літаків Ан-26 та Іл-76 з різних висот та на різних швидкостях. Також виконуються нічні стрибки і десантування вантажів.
Загалом у ЗСУ до кінця 2012 року заплановано здійснити 34 тисячі стрибків з парашутом.
З цього приводу міністр оборони Дмитро Саламатін зазначив, що значне збільшення кількості стрибків десантниками забезпечить їм повноцінну бойову підготовку, і на сьогодні це – «звичайне явище, а не екзотика, як це було ще кілька років тому».