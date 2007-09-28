Фірташ став співвласником ”Паруса” і ”Мандарин Плаза”

Підприємець Дмитро Фірташ став співвласником одного з найбільших київських операторів комерційної нерухомості ЗАТ "Мандарин Плаза", що володіє однойменним торговим центром, а також офісним центром "Парус" в центрі столиці. Він одержав 55% акцій компанії. Сума операції, за оцінками учасників ринку, склала $500-560 млн., що є абсолютним рекордом для ринку комерційної нерухомості, пише сьогодні " Коммерсантъ-Україна ".

ЗАТ "Мандарин Плаза" володіє торговим центром "Мандарин Плаза" загальною площею 21,21 тис. кв. м, який розташований у Бессарабському кварталі в Києві, офісним комплексом класу А "Бізнес-центр Парус" площею 75 тис. кв. м (знаходиться на перехресті вулиці Мечникова і бульвару Л. Українки), а також земельною ділянкою площею 1 га по вулиці Грушевського, 30. Власниками ЗАТ є чотири фізичні особи, імена яких не розголошуються.

Вчора Антимонопольний комітет повідомив про видачу компанії Heritage Properties International AB (Стокгольм, Швеція) дозволу на купівлю більше 50% акцій ЗАТ "Мандарин Плаза". Як розповів виданню член наглядової ради "Мандарин Плаза" Дмитро Ароцкер, "в результаті операції у ЗАТ з`явиться новий акціонер". Розкрити його ім`я він відмовився, проте відзначив, що продано буде близько 55% акцій компанії. "Близько 25% проданих акцій належали главі наглядової ради `Мандарин Плаза` Вагіфу Алієву, решта - іншій фізичній особі", - сказав пан Ароцкер. За його словами, після завершення операції обидва підприємці вийдуть з бізнесу, але пан Алієв при цьому збереже посаду в наглядовій раді .

"Придбаний пакет акцій, за статутом ЗАТ, є блокуючим, проте він не дозволить новим власникам ухвалювати рішення автономно", - відзначив пан Ароцкер. Він також розповів, що власники вирішили привернути стратегічного інвестора "оскільки прийшов момент, коли розміри нашого бізнесу переросли наші можливості". "Спільно з новим акціонером ми плануємо розвивати проекти комерційної і готельної нерухомості, зокрема побудувати п`ятизірковий готель на 300 номерів на Грушевського", - говорить Дмитро Ароцкер. Розділ наглядової ради "Мандарин Плаза" Вагіф Алієв вчора інформацію про свій вихід із ЗАТ коментувати відмовився, але пообіцяв розкрити деталі операції через місяць після її завершення. Ім`я нового акціонера пан Алієв не назвав.

Джерело з близького оточення Дмитра Фірташа розповіло, що пакет акцій "Мандарин Плаза" придбав пан Фірташ. У прес-службі підприємця від офіційних коментарів відмовилися. Раніше виконавчий директор Group DF (холдинг, що об`єднує активи пана Фірташа) Роберт Шетлер-Джонс відзначав, що пан Фірташ володіє об`єктами нерухомості в різних регіонах України. Зокрема, учасники ринку приписують підприємцеві придбання земельної ділянки на околиці Києва вартістю близько $200 млн., куплених компанією "Баски плюс 2004" у березні цього року. Крім того, компанії Emfesz, що входить до Group DF повідомили, що пан Фірташ володіє торговим центром "Арена" в Києві. За словами Роберта Шетлера-Джонса, "інвестиції пана Фірташа в нерухомість на Україні складають приблизно $300 млн.".

Заступник голови правління компанії НЕСТ Сергій Овчинников називає операцію з купівлі "Мандарин Плаза" найбільшої на ринку комерційної нерухомості. Він оцінює 55% "Мандарин Плаза" в $250-500 млн. "Вартість 100% тільки `Парус` складає не менше $300 млн.", - відзначає пан Овчинников. За оцінкою гендиректора компанії Т.М.М. Миколи Толмачова, вартість 100% акцій ЗАТ "Мандарин Плаза" складає близько $1,02 млрд. "Таким чином, 55% можуть коштувати не менше $560 млн.", - вважає він. До цього найбільшою операцією вважалася покупка британським фондом London & Regional Properties торгового центру "Глобус" за більш ніж за $200 млн.