Археологи відкрили виставку жіночих прикрас

Про це повідомив кореспонденту УНІАН директор культурно-археологічного комплексу «Пересопниця» Микола Федоришин.

За його словами, серед знахідок чимало жіночих прикрас періоду Київської Русі.

Найцікавішою із знахідок, на його думку, є бронзова фібула у формі ромбу. У княжі часи її використовували як брошку-застібку, яку зазвичай носили на плащах. Унікальність прикраси полягає в тому, що вона збережена повністю, адже, як правило, археологи виявляють лише фрагменти фібул. У «Пересопниці» її знайшли на теренах княжого дитинця, тож, найімовірніше, прикраса належала боярині, зазначив М.Федоришин.

За його словами, культурний шар тут дуже багатий для пошуків археологів, тому чимало знахідок виявляють буквально на поверхні. І саме археологічна привабливість цієї території становить інтерес для багатьох туристів, додав він.

«Нині в музеї відкрилася експозиція жіночих прикрас давньоруського періоду. Сформована вона на основі місцевих знахідок - перснів, браслетів, підвісок», - повідомив М.Федоришин.

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Як повідомляв УНІАН, культурно-археологічний комплекс «Пересипниця» було відкрито у серпні 2011 року з нагоди 450-річчя «Пересопницького Євангелія».

Культурно-археологічний комплекс включає музей Першокниги, експозиції про історію села та музейний комплекс просто неба «Княже місто».