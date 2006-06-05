В Україні весь тиждень йтимуть короткочасні дощі

6 червня на території України зберігатиметься мінлива хмарність. У західних, східних областях та Приазов’ї очікуються короткочасні дощі, місцями грози. На решті території - переважно без опадів, лише вночі в північних областях місцями пройде невеликий дощ.

Як повідомили УНІАН в Укргідрометцентрі, вітер північно-західний, західний, 7-12 м/с. Температура у західних областях вночі становитиме 5-10° тепла, вдень - 13-18° (в Карпатах вночі - 2-7°, вдень - 7-12°); у південних, східних областях та в Криму вночі - 13-18°, вдень - 22-27°; на решті території вночі - 9-14°, вдень - 18-23°.

7-8 червня мінлива хмарність. 7 червня в Україні, 8 червня у північних та центральних областях (крім Дніпропетровської) без істотних опадів. На решті території короткочасні дощі, подекуди грози, вдень 8 червня у східних областях та Приазов’ї місцями сильні дощі, в окремих районах град, шквали 15-20 м/с. Температура вночі - 10-15°, на узбережжі морів та у східних областях - 13-18°, 7 червня у північних областях - 7-12°, вдень - 20-25°, на сході місцями - до 28°; у західних областях вночі - 6-11°, вдень - 15-20° (в Карпатах вночі - 3-8° тепла, вдень - 7-12°). Вітер у західних областях північно-західний, на решті території - північно-східний, 5-10 м/с.

9-10 червня короткочасні дощі, подекуди грози, вночі 9 червня у східних областях місцями сильні дощі (9 червня та вночі 10 червня у північних областях без опадів). Температура вночі - 10-15°, у західних областях - 7-13°, вдень - 18-23°, у східних областях, Криму та Приазов’ї - до 25°.

11-13 червня короткочасні дощі (переважно вдень), грози. Температура вночі - 10-15°, на узбережжі морів - до 18°, вдень - 21-26°.

14-15 червня у південній частині, а 14 червня і у західних та північних областях - без опадів, на решті території окремі короткочасні дощі, грози. Температура істотно не зміниться.

У Києві та області 6 червня мінлива хмарність. Вночі місцями йтиме невеликий дощ, вдень - переважно без опадів. Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура у Києві вночі - 10-12°, вдень - близько 20°; по області вночі - 9-14°, вдень - 18-23°.

7-8 червня мінлива хмарність. Без істотних опадів. Вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 7 червня - 7-12°, 8 червня - 10-15°, вдень - 20-25°.

9-10 червня без опадів, лише вдень 10 червня короткочасний дощ, місцями гроза. Температура вночі 10-15°, вдень 18-24°.